Recoñece que mantivo contactos sexuais coas súas dúas fillastras menores, pero alega que "todo fue consentido"

Veciño de Vilagarcía acusado de delitos continuados de abusos e agresión sexual © Mónica Patxot Xermán Varela e Xosé Xoán Barreiro Prado, maxistrados © Mónica Patxot Alejandro Pazos, fiscal © Mónica Patxot

Un veciño de Vilagarcía de Arousa, de nome Esteban, recoñeceu este xoves que entre os anos 2013 e 2016 mantivo relacións sexuais completas cunha da súa fillastras, que entón tiña entre 13 e 17 anos, e que no ano 2015 someteu a diversos tocamentos a outra, que tiña 11 nesa época.

O home recoñeceu os feitos durante o primeiro día dun xuízo na Sección Segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra no que a Fiscalía o considera autor de dous delitos continuados de índole sexual: un de agresión sexual do que a vítima sería a fillastra maior e outro de abuso sexual cara á fillastra máis pequena. Por ambos os delitos pide que sexa condenado a un total dos 19 anos de prisión.

O acusado, en prisión provisional por esta causa desde a súa detención no ano 2016, terminou a súa declaración ante o tribunal insistindo no seu arrepentimento: "Estoy muy arrepentido". Pero xusto despois insistiu en que nunca negou eses comportamentos sexuais reprochables e que "todo foi consentido".

Os feitos que seguirán xulgándose o vindeiro mércores 18 de xullo comezaron, segundo o fiscal, no ano 2012, cando a filla da súa parella chegou a España procedente da súa Bolivia natal. Levaba xa un tempo de relación coa súa parella, coa que en 2013 casou, e pasou a convivir con ela e os seus fillos en Vilagarcía de Arousa. Á chegada da súa filla de 12 anos, empezou a manter relacións con ela.

O acusado recoñece que empezou tocando á súa fillastra e que logo empezou a manter relacións sexuais completas, pero circunscribe eses comportamentos a unha época posterior. "Empecé a hacer tocamientos, jugando, en 2013", indicou. A partir de setembro de 2014 empezaron as relacións sexuais completas, segundo asegura, sempre "a iniciativa mía" e con preservativo aproveitando que a súa muller non estaba na casa.

Ademais, nega que a ameazase ou obrigase e sostén que, para el, o que tiña con ela sempre foi "una relación sentimental" na que chegou a saír con ela á rúa e bicala en lugares públicos. Respecto diso, unha veciña declarou ante o tribunal que lles viu bicándose na porta de casa e nun parque.

A segunda vítima foi presuntamente a fillastra menor. No seu caso, tamén recoñece que a partir de xuño de 2016, e ata a súa detención en novembro dese ano, tivo comportamentos inadecuados. No seu caso, "era todo tocamientos". O fiscal engade que os tocamentos, que son constitutivos dun delito de abuso sexual, ocorreron entre 2015 e 2016, cando tiña 10 e 11 anos.

A nai das vítimas: "Pensé que tenía una amante, pero no que fuese mi hija"

A vítima de maior idade declarou no xuízo tras un biombo e entre bágoas. A declaración tivo que suspenderse nun momento dado porque a moza non conseguía parar de chorar, pero a emoción e os nervios non impediron que deixase claro na sala de vistas que empezou por tocamentos e que logo empezaron relacións sexuais completas ás que ela "siempre se resistió" e, de feito, chegou a rabuñar ao seu padrasto.

O tribunal tamén escoitou a peritaxe de dúas psicólogas do Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) que fixeron unha avaliación do testemuño da vítima maior e concluíron que o seu relato de agresións e abusos é "muy creíble". A elas relatoulles que chegou a España con 12 anos e todo empezou "poco a poco" a partir dos 13. Dos tocamentos pasou a relacións sexuais completas cunha frecuencia case diaria e mesmo "dos veces al día". sempre por iniciativa del e sen consentimento expreso dela, que "a veces era como un muñeco".

A nai das dúas vítimas declarou que non soubo nada ata que un día chegou a casa, atopounqachorando e leu as súas conversacións de WhatsApp con el. A partir de aí, denunciou. Si tivo unha sospeita tempo atrás, pois un día unha sobriña díxolle que vira algo estraño entre a súa filla e o seu marido, que estaban xuntos na habitación. Con todo, daquela preguntoulle á súa filla e ela negoullo. Máis tarde, empezou a notar que lle faltaban moitos preservativos e "pensei que tiña unha amante, pero non que fose a miña filla".