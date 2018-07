Rafa Domínguez culpa a Lores e o PSOE do peche de Elnosa

Rafa Domínguez, novo presidente do Partido Popular de Pontevedra, sinalou que a "incapacidad" do BNG e do PSOE é a causante do anuncio do peche de Elnosa en Lourizán. "Vemos que 60 familias se van a la calle", indicaba o representante do PP e sinalaba que en Cantabria están "encantados" de que a firma CUF, propietaria de Elnosa, leve a cabo un investimento en Torrelavega para potenciar a distribución de cloro. En comparación, indicou que "aquí el alcalde está encantado con que se vayan las empresas".

"No solo no creamos empresas sino que echamos a las empresas", sentenciou Domínguez durante a visita que realizaba este xoves á sede da Cámara de Comercio en Pontevedra para reunirse con dous dos seus representantes, Eduardo Barros e Lucía Pedroso. O presidente popular cre que aínda se podería dar un xiro á situación de Elnosa "si el alcalde pusiera empeño". Pero, a continuación, calificou de "hostil" a Miguel Anxo Fernández Lores coas empresas. "Le molestan", asegurou para afirmar que cando el sexa "alcalde" estas situacións non as vai consentir.

Sobre a responsabilidade do Partido Popular neste peche, debido á ausencia de resposta por parte da Dirección Xeral de Costas mentres se atopaba no goberno de Mariano Rajoy para concederlle a prórroga, o máximo representante do PP local recoñeceu que se tiñan atrasado, pero entende que iso non quere dicir que non se puidese tomar unha decisión afirmativa en relación co mantemento da empresa cloreira en Lourizán.

Rafa Domínguez ten previsto continuar a súa rolda de conversas con outras asociacións empresariais durante ass vindeiras semanas. Despois manterá contactos co sector turístico para escoitar as propostas e as demandas dos diferentes colectivos co obxectivo de realizar un programa potente e preciso, asegurou, de cara ás vindeiras eleccións municipais.