Desaloxan un edificio de Paseo de Colón tras declarase un incendio nunha vivenda

Incendio nunha vivenda de Paseo de Colón © Policía Local de Pontevedra

Un incendio que se produciu á primeira hora desta mañá nunha vivenda do número 24 da rúa Paseo de Colón obrigou aos corpos de emerxencias a desaloxar a todos os inquilinos do edificio por cuestións de seguridade.

As dúas mulleres que habitan o piso afectado, nai e filla de 64 e 27 anos de idade respectivamente, tiveron que ser trasladadas ao hospital de Montecelo para ser atendidas por inhalación de fume. O seu estado, segundo fontes sanitarias, non reviste gravidade.

Ambas relataron que estaban durmidas e que espertaron ao oír ruídos no salón. Ao levantarse e ver o lume, decidiron saír da vivenda.

O lume declarouse ás oito e media da mañá na sexta planta do edificio. Foi un cidadán que pasaba nese momento pola rúa o que deu a voz de alarma, ao observar que da vivenda saía unha gran cantidade de fume.

Ao lugar trasladáronse efectivos da Policía Local e dos Bombeiros de Pontevedra, que comprobaron que o incendio comezara no salón da casa. As causas aínda se investigan, segundo trasladan as forzas de seguridade.

Os axentes policiais, mentres os bombeiros actuaban sobre o lume, procederon a desaloxar á decena de persoas que, á hora do incendio, atopábanse dentro do edificio. Todos eles puideron regresar ás súas casas unha hora despois, xa que o incendio non afectou a ningún outro espazo do inmoble.

Durante o tempo que duraron as tarefas de extinción, cortouse polo completo o tráfico na rúa Paseo de Colón e o acceso á zona desde a ponte da Barca.