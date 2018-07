Dous acusados de estafas na remodelación de gasolineiras sosteñen a súa inocencia ante o xuíz

JJ.C.A. e J.L.V., acusados de estafa, no banco da Sección Segunda da Audiencia © Mónica Patxot

A Sección Segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra comezou este martes o xuízo por unha presunta estafa a unha empresa que pagou pola remodelación de gasolineiras e traballos de publicidade e informáticos que nunca se chegaron a realizar. Aínda que inicialmente estaban acusadas tres persoas, finalmente tan só quedaron no banco dous e ambos sostiveron a súa inocencia.

O xuízo, que se retomará o vindeiro martes 17 de xullo, comezou cos testemuños de JJ.C.A. e J.L.V., unha vez retirada a acusación contra o terceiro procesado, O.T.T. Os dous enfróntanse a unha petición de condena por parte da Fiscalía de cinco anos de prisión como autores dun delito de estafa.

O fiscal, que neste xuízo foi Alejandro Pazos, tamén lles pide a cada un 12 meses multa cunha cota diaria de 10 euros e que indemnicen entre os dous á empresa presuntamente estafada con 646.004,90 euros.

As defensas de ambos os acusados insisten en que é necesario realizar unha proba caligráfica que no seu día lles foi negada pola Audiencia Provincial e que este martes volveu a atoparse a oposición da Fiscalía e da Sección Segunda. A pesar de que eles alegan que, ao negárselle esa proba, vulnérase o seu dereito de defensa, non se lle concedeu.

O acusado JJ.C.A., asesor financeiro, explicou na sala que el participaba nas actividades de compra venda de combustible, pero non tivo ningunha participación nos feitos, pois non sabía nin da existencia do proxecto de remodelación nin sequera recoñece coñecer a existencia das gasolineiras en cuestión.

O procesado J.L.V., pola súa banda, atribúe a denuncia que deu lugar a este xuízo a algún tipo de vinganza ou estratexia mercantil, pois el nunca tivo relación nin coñecemento coa empresa presuntamente estafada. Ademais, sostén que carece de coñecementos de informática como para ofrecer os servizos que asegura a acusación que ofreceu e cobrou, pero sen chegar a facelos.

O fiscal sostén que o propietario da empresa estafada coñecía a JJ.C.A. de relacións comerciais entre as empresas de ambos e el presentoulle a J.L.V.. Segundo a súa acusación, ambos propuxeron realizar as obras para ampliar o seu negocio, abrindo novas gasolineiras, e presentáronlle un orzamento para a remodelación de cinco estaciones de servizo por importe de 629.510 euros, e outro para saneamento, rebo, peche e rede de sumidoiros de solar por importe de 64.900 euros.

Ademais, contratoulles unha campaña de publicidade e a instalación e posta en funcionamento dos servizos informáticos das estacións de servizo, ofrecendo, para este servizo, os acusados a dúas empresas que presentaron presupostos que o presuntamente estafado abonou.

O fiscal mantén que os acusados conseguiron convencer á vítima de que a remodelación das gasolineiras e os traballos de publicidade e informáticos ían ser realmente realizados "sabendo que non se ían a prestar" e conseguindo deste xeito transferencias de diñeiro, pero sen chegar a executar os traballos.