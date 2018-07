Queda en liberdade un octoxenario detido por abusos sexuais a dúas menores de 6 e 9 anos

O xulgado de garda de Vilagacía de Arousa decretou a posta en liberdade en calidade de investigado dun octoxenario detido durante a fin de semana na localidade arousá por presuntamente abusar de dúas nenas de 6 e 9 anos.

Os abusos sexuais que se lle atribúen producíronse presuntamente en Vigo, pero o home foi detido en Vilagarcía, por iso é polo que, tras pasar a noite nos calabozos da Policía Nacional desta localidade, este luns pasase a disposición do xulgado de garda arousán.

Segundo informou o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), o caso levarase a partir de agora nun xulgado vigués. O atestado da Policía Nacional cos feitos denunciados xa chegou este luns ao xulgado de garda de Vigo e irá a repartición para saber quen asume as investigacións a partir de agora.

Nese momento, concretarase o delito que se lle atribúe a nivel xudicial. A nivel policial, o octoxenario foi detido na mañá deste domingo por un delito de natureza sexual en relación con dúas menores de 6 e 9 anos, en principio, de abusos sexuais, pero agora será o xulgado o que deba concretar.

Dado que as presuntas vítimas son menores de idade, non se facilitou ningún detalle sobre a súa identidade ou sobre a posible relación -familiar ou de amizade- que poderían ter co seu suposto agresor.