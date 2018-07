O segredo de Carmen Villar para cumprir 100 anos: "Ser prudente con todo"

Carmen Villar Brea, no día do seu centenario © Mónica Patxot Carmen Villar Brea, no día do seu centenario, coa súa familia e alcalde Lores © Mónica Patxot

Corría o 9 de xullo do ano 1918 cando nacía no lugar de O Foxo, na Estrada, Carmen Villar Brea. Un século despois, cambiou aquel domicilio no que viviu durante décadas por un no centro de Pontevedra e este luns celebra o seu centenario cun estado de saúde externamente envexable e enerxía aínda para revelar o segredo da súa lonxevidade.

Como logrou chegar aos 100 anos? "Ser prudente en todo". Ela mesma revelou o segredo á prensa tras participar nunha recepción oficial no Concello de Pontevedra. O alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, felicitoulle o centenario cun ramo de rosas e ela, acompañada dos seus sobriños, acudiu co ánimo intacto.

Carmen Villar respondeu brevemente as preguntas dos medios e deu pinceladas sobre unha longa vida na que traballou de modista. Exerceu ata hai escasos meses, "ata o ano pasado", e este mesmo luns elixiu para o encontro no Concello de Pontevedra unha vestimenta elaborada por ela mesma.

Chegou ao Concello polo seu propio pé, apoiada nunha das súas familiares máis próximas, e podendo presumir de que chega aos 100 anos sen necesidade de usar lentes para ler e de que deixou a costura profesional ao xubilarse, pero seguiu facéndoo por "compromisos", con encargos como, por exemplo, traxes de noiva.

Natural do Foxo, mudouse a Pontevedra porque aquí estaba a súa familia, primeiro os seus tíos e agora os seus fillos, con quen vive e que este luns a acompañaron á recepción para logo convidala a comer.