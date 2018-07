O Día das Letras Galegas de 2019 estará dedicado a Antón Fraguas, un intelectual de Cerdedo-Cotobade

© Consello do Cultura Galega

Antón Fraguas será o intelectual galego protagonista do Día das Letras Galegas de 2019, sucedendo á figura da escritora María Victoria Moreno. Decidiuno este sábado o pleno da Real Academia Galega na sesión ordinaria celebrada na sede da institución na Coruña.

Fraguas, naceu en Loureiro, no Concello de Cerdedo-Cotobade en 1905, e destacou por ser membro das Irmandades da Fala e do Seminario de Estudos Galegos (SEG) durante a súa xuventude.

Trátase dun historiador, etnógrafo, director e presidente do Museo do Pobo Galego, profesor depurado polo franquismo e narrador oral de notable traxectoria, ademais dun intelecutal cunha popularidade destacada. Dedicou a súa vida ao estudo da cultura e ao coñecemento do territorio galego, con especial atención á antropoloxía.

Estudou bacharelato en Pontevedra, unha etapa fundamental para a súa traxectoria posterior. O seu ingreso na Real Academia Galega levouse a cabo en 1956 co discurso 'Coplas que se cantaba nas ruadas de Loureiro de Cotobade'. Recibiu, entre outras distincións, o Pedrón de Ouro, a Medalla Castelao, o Premio das Letras e das Artes da Xunta de Galicia ou o nomeamento de cronista xeral de Galicia.

Falecía en Santiago de Compostela en 1999 e foi un defensor do galego como lingua de expresión, válida para calquera coñecemento, unha idea que a Real Academia Galega destaca como unha reivindicación que segue a ser necesaria na actualidade.