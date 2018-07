Un turismo, ocupado por un mozo e un bebé, impacta contra un autobús en Vilalonga

Accidente en Vilalonga © Concello de Sanxenxo

Un condutor impactaba durante a noite deste venres contra un autobús en Vilalonga, no municipio de Sanxenxo. Por causas que aínda están por determinar, ao condutor do turismo fóiselle o vehículo golpeando o autocar de transporte. O mozo viaxaba cun bebé no turismo. Con todo, non se rexistraron danos persoais, segundo informan fontes municipais.

Ata o lugar no que se rexistrou o accidente desprazáronse efectivos do servizo de Emerxencias de Sanxenxo, axentes da Garda Civil de Tráfico e unha ambulancia medicalizada por se era necesaria unha intervención sanitaria.