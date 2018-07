O incendio dunha moto nun rocho da rúa Bélxica provoca a alarma en Monte Porreiro

Moto incendiada nun rocho da rúa Bélxica © Policía Local de Pontevedra

O incendio dunha motocicleta nun rocho da rúa Bélxica na urbanización de Monte Porreiro provocaba un susto entre a veciñanza do edificio. O suceso rexistrábase ao redor das 18.30 horas deste venres, segundo informaba a Policía Local de Pontevedra.

As causas polas que se iniciou o incendio do vehículo aínda están por investigar. Ata o lugar desprazáronse dous camións do Parque de Bombeiros de Pontevedra, ademais de axentes da Policía Local.

O lume foi controlado nun breve prazo de tempo. A continuación, os bombeiros procedían a airear a zona, que quedou afectada polo fume. Non se rexistraron danos persoais.