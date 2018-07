O Concello renova a iluminación do centro de Ponte Caldelas

Nova iluminación led en Ponte Caldelas © Concello de Ponte Caldelas

A renovación paulatina de toda a rede de iluminación pública de Ponte Caldelas vén de dar un novo paso. O Concello estreou 33 novas luminarias led na contorna da rotonda de Pazos, na saída do centro urbano cara a estrada de A Lama.

Os novos farois pasaron de contar con lámpadas de vapor de sodio de 150 watios a dispor de modelos led de só 64 watios, o que supón un aforro enerxético dun 81%. O orzamento da obra ronda os 12.000 euros e quedará amortizada en pouco tempo gracias á redución do consumo.

Trátase da cuarta fase da modernización led do centro urbano acometida dende Ponte Caldelas ao longo do actual mandato municipal. A día de hoxe xa se substituíron máis de 250 lámpadas. O Goberno local tan só ten pendente estendela ás redes da avenida de Vigo e da travesía urbana da PO-234, estrada de Augasantas. No caso da avenida de Vigo substituiranse tamén os farois, pois están en mal estado e hai intención de ir embelecendo a contorna do futuro Balneario.

Esta política de modernización tecnolóxica produce uns aforros no consumo eléctrico estimados nuns 30.000 euros ao ano. O aforro vén non só da man do consumo, senón tamén do mantemento da rede, pois os drivers (transformadores) están garantidos para 10 anos e as novas lámpadas led teñen unha vida útil duns 20 anos.

Unha vez completado o centro urbano, o Goberno municipal iniciará a renovación tecnolóxica nos núcleos rurais, dotados con instalacións completamente obsoletas. Dará prioridade a aqueles con maior consumo, pois son estes os que producen tamén un maior aforro tralo cambio. Por este motivo, o traballo comezará en Vilarchán.