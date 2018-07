Pontevedra aposta por Cospedal para suceder a Rajoy

Jacobo Moreira vota nas primarias na sede local do PP © Mónica Patxot Xornada de votacións na primeira ronda das primarias no PP local © Mónica Patxot Miguel Tellado na sede local do PP de Ponteveda na xornada de votacións da primeira ronda das primarias © Mónica Patxot

Os militantes pontevedreses do PP postuláronse ao lado da balanza non vencedor. Na primeira rolda das primarias para elixir o sucesor de Mariano Rajoy á fronte do partido, deron o seu apoio maioritario a María Dolores de Cospedal, que a nivel estatal quedou en terceiro lugar en número de apoios e quedou fóra da carreira sucesoria para a segunda rolda.

Tanto na provincia de Pontevedra como na cidade da capital a ex secretaria xeral do PP -renunciou cando foi proclamada precandidata para as primarias- foi a máis votada e o segundo e o terceiro posto ocupárono, por esta orde, Soraya Sáenz de Santamaría e Pablo Casado.

Na cidade, votaron 141 dos 224 militantes inscritos, unha participación de apenas o 62,9 por cento, moi por baixo do 85% da provincia e o 87 por cento do resto de Galicia. Tan só houbo un voto en branco e ningún nulo.

Entre eles, Cospedal obtivo o 37,6% dos apoios, 53 votos de militantes da capital; Santamaría fíxose con 46; e Casado quedou en 40 mentres que o resto de pre candidatos tivo un apoio residual, 11 José Ramón García-Hernández e un por cabeza José María Gacía- Margallo e Elio Cabanes.

Na provincia, Cospedal logrou 317, Santamaría chegou a 291, e Casado a 255 mentres que Margallo quedou en 21, José Ramón García Hernández en 19 e Elio Cabanes tan só tres.

A votación dos precandidatos é a que acapara máis atención, pero simultaneamente rexistrouse outra que pode resultar máis decisiva para a segunda volta, en especial entre os militantes galegos, que votaron maioritariamente a Cospedal e, con todo, na segunda volta deberán elixir entre Santamaría e Casado, primeiro e segundo na votación estatal.

Trátase da designación de compromisarios de fronte ao congreso extraordinario dos días 20 e 21 de xullo. O máis votado na cidade foi o presidente da Autoridade Portuaria de Marín e Ría de Pontevedra e vicepresidente local do partido, José Benito Suárez Costa, con 104 votos. Moi preto quedou o segundo, o ex presidente do PP local, Jacobo Moreira, con 102.

O novo presidente local do partido, Rafa Domínguez, aproximouse ao resultado de ambos e logrou 96 votos, mentres o resto de delegados quedou moi lonxe. Teresa Pedrosa logrou 73, Guadalume Murillo 69, Blanca García-Señoráns logrou 56 e José Luis Martín González, 43.