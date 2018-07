O concello arromba o lavadoiro de Coirados © Concello de Marín

O concello de Marín arrombou estes días o lavadoiro de Coirados.

Este lavadoiro foi derrubado e destruído pola crecida do río Lameira nas riadas do inverno do 2006.

Dous anos máis tarde, despois de que se acordase a reconstrución púxose en pé un lavadoiro de menores dimensións, pero cunhas características suficientes para poder satisfacer as necesidades dos usuarios desta parte da parroquia de San Xulián.

Con axuda do fondos europeos sendo responsable de Medio Ambiente, a nacionalista Pilar Branco, procedeuse á súa restauración.