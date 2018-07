Nauta pon a punto o Porto Deportivo de Sanxenxo

Novas portas de entrada ao Porto deportivo de Sanxenxo © Concello de Sanxenxo Porto deportivo de Sanxenxo © Concello de Sanxenxo

Desde a empresa municipal Nauta Sanxenxo, leváronse a cabo unha serie de actuacións no Porto Deportivo para a súa posta a punto de cara a esta tempada estival, valoradas en máis de 80.000 euros.

No parking fíxose un pintado completo e reparacións varias das instalacións. Ademais, instaláronse uns enreixados con porta lateral, que polas noites permanecen pechadas para que unicamente poidan acceder as persoas que teñen o seu vehículo estacionado no interior. Para controlar esa entrada, colocáronse uns porteiros automáticos, que permitan a apertura das portas ao presentar o billete do parking.

No porto reparáronse os viarios, empedrados e beirarrúas. Ademais, pintáronse e reparado os elementos decorativos, como son bancos, macetas, etc.

No varadero instaláronse novas varandas nas zonas de acceso e unha varanda de seguridade na zona da gasolineira. Reparáronse as baixantes de auga e canalizacións, e fíxose unha limpeza de muros e reposición de pedras. Pintáronse os pilotes dos pantaláns, instalado nova sinalización e fabricado novos berces e puntais de varada. Tamén se fixeron melloras na liña de electricidade dos pantaláns.

A Sala Nauta e a oficina de Turismo dispoñen agora de aire acondicionado. Estes dous espazos levaban anos sen este sistema de climatización e as altas temperaturas nos días de calor, dificultaban o traballo na Oficina e impedían o uso da Sala.

Compráronse dúas tablets para a oficina de Nauta, que permitan informatizar o rexistro dos tránsitos do porto. E, ademais, instalouse a aplicación, MyOpen, no acceso aos pantaláns. Esta aplicación, en fase de proba, permite a apertura de portas desde un dispositivo electrónico sen necesidade de chaves ou cartóns.