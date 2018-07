Os socialistas piden homenaxear o historiador Juan Juega e dedicarlle unha rúa da cidade

Para os socialistas, "é de xustiza" que Pontevedra renda homenaxe a persoas que traballaron pola cidade. De aí, que reclamen un recoñecemento póstumo á figura do historiador Juan Juega, recentemente falecido.

Nunha moción que presentarán no pleno, solicitarán que o Concello organice unha homenaxe institucional e que o nome do historiador sexa tido en conta para dedicarlle unha rúa ou praza da cidade no futuro.

Juan Juega, recorda o PSdeG-PSOE de Pontevedra, é un"referente" no estudo da historia da cidade e grazas ás súas investigacións "coñecemos aspectos moi importantes do noso pasado".

Así, destacan, levou a cabo unha profunda labor de investigación sobre a historia de Galicia e Pontevedra, que se traduciu na publicación de numerosas obras que hoxe en día son referencia no estudo da cidade.

Hai motivos "máis que suficientes", segundo os socialistas, para que Juan Juega sexa recoñecido "como merece" e, entre eles, destacan a súa implicación no arquivo municipal, o seu traballo no estudo histórico e xeográfico para a galeguización da toponimia do concello ou que foi un dos ideólogos e impulsores da Feira Franca.

Ademais, apuntan o seu labor como investigador e historiador, que o levou a publicar numerosos libros, una tese doutoral sobre o comercio marítimo en Galicia durante a Idade Media ou impulsar varias exposicións sobre a relación histórica de Pontevedra co río Lérez, as murallas medievais da cidade ou a importancia do porto.