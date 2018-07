Cs abre unha 'Xanela Cidadá' para que os veciños lles trasladen as súas queixas e suxestións

A agrupación local de Cidadáns (Cs) Pontevedra abrirá o vindeiro martes 10 de xullo unha nova canle de comunicación para que os veciños fáganlles chegar as súas inquietudes, as súas queixas ou as súas suxestións sobre a cidade do Lérez e as súas parroquias.

Acaban de poñer en marcha unha iniciativa bautizada 'Xanela Cidadá ' pola que os membros do equipo municipal de Cs, coa concelleira María Rey á cabeza, atenderán aos veciños que desexen participar na sede da agrupación, situada na rúa César Boente, 2-2º. Estará aberta cada martes entre as 10.00 e as 13.00 horas.

Segundo explicou María Rey, con esta iniciativa o seu partido pretende coñecer de man dos afectados cales son as principais necesidades que perciben para Pontevedra. De feito, levan por lema 'Queremos escoitarte'.

Esta nova Xanela Cidadá pretende dar voz aos pontevedreses e a oportunidade de expor a un dos partidos políticos con representación municipal as súas necesidades. A agrupación móstrase aberta a estudar "todo tipo de achegas" e anima a todos os veciños a acudir á sede "para explicar os seus problemas, xa sexa no centro, en barrios ou nas parroquias do rural".

Ademais, Cs pretende chegar a todos os veciños do municipio e para iso instalará proximamente distintas mesas nos barrios e parroquias, a fin de poder escoitar todas as suxestións que queiran facer chegar ao partido.

As iniciativas terán eco no futuro programa electoral que elaborará Cs para as próximas eleccións municipais do 2019, "porque o programa de Cidadáns fano tamén os cidadáns".