Empregados da funeraria San Marcos salvan a vida a un transeúnte

Afeitos polo seu traballo para convivir a diario coa morte, os empregados dunha empresa funeraria de Pontevedra lograron evitar ese tránsito fatal a un transeúnte ao que salvaron a vida.

Sucedeu este martes 3 de xullo ao redor das sete e cuarto da tarde cando varios traballadores do funeraria San Marcos estaban a chegar ao tanatorio despois da realización dun servizo fúnebre. Foi entón cando viron como un home de avanzada idade esborrallábase na beirarrúa próxima ao cemiterio de San Mauro.

Rapidamente aparcaron as furgonetas e o coche fúnebre para atender ao home que estaba tendido no chan. Puxérono en posición de seguridade introducíndolle os dedos na boca co fin de que non se tragase a lingua e iniciando as manobras de reanimación.

Aos poucos segundos puideron avisar a unha ambulancia que se dirixía camiño ao Hospital Montecelo para que lles axudase. Temíase pola vida deste home ao que o sanitario practicamente daba por falecido. Os traballadores da funeraria continuaron coa reanimación seguindo as directrices indicadas cando puideron deter a outra ambulancia, nesta ocasión medicalizada, que tamén facía a ruta cara a Montecelo.

Grazas aos desfibriladores e á atención que lle ofreceron, púidose estabilizar ao home e proceder ao seu traslado ao centro sanitario.

O transeúnte, duns 80 anos, dirixíase ao tanatorio para dar o pésame á familia dun veciño falecido. Nestes momentos atópase "estable" ingresado no hospital Álvaro Cunqueiro.