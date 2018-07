Susto en Marín polo incendio orixinado na cociña dunha vivenda da avenida de Ourense

Unha muller e a súa filla tiveron que ser evacuadas da súa vivenda no número 27 da avenida de Ourense, no municipio de Marín, ante a presenza dun incendio na cociña do domicilio. O servizo de Emerxencias do 112 Galicia alertaba aos bombeiros do consorcio provincial que se desprazaban ao redor das 14.42 ata Marín.

A Policía Local de Marín actuaba en primeiro lugar, de forma rápida, utilizando dous extintores. Coa chegada dos bombeiros utilizáronse as mangueiras e coa auga #rebaixar a temperatura e, a continuación, se ventiló de gases a estancia. Xunto á nai e a súa filla atopábase un can, que tamén foi evacuado. Todos se atopan en bo estado.

Despois dunha intervención de case dúas horas de duración para sufocar o lume cuxo orixe aínda está por determinar, os bombeiros retornaban ao Parque en Bueu.