Os socialistas propoñen a elaboración dun plan de impulso e activación do comercio local

Peral Moda © Mónica Patxot

"Non nos podemos quedar de brazos cruzados. É urxente actuar ante unha situación que empeza a ser moi preocupante", indicou o portavoz do grupo municipal do PSOE, Tino Fernández, tras presentar unha moción instando o goberno a adoptar medidas para poñer en marcha un Plan de Impulso e Activación do Comercio Local.

Nos últimos tempos está a acelerarse unha tendencia que vén manifestando desde hai anos: o peche de comercios emblemáticos de Pontevedra. "Estamos a padecer unha sangría inasumible para unha cidade na que o sector servizos xoga un papel fundamental. O pequeno comercio xera moitos postos de traballo e moita actividade económica" sinalou o portavoz do PSOE

Os socialistas recoñecen que "se están facendo cosas" pero "a realidade mostra que non son suficientes" e apuntan que "o Goberno municipal non pode esconderse alegando que non é competencia súa" engadindo que nesta tarefa "todos temos que colaborar".

Neste sentido lembran que os concellos teñen mecanismos que deben poñer en marcha para favorecer a consolidación do pequeno comercio. "Pódense tomar medidas fiscais e como xa propuxemos os Socialistas e tamén se pode levar adiante unha política mais activa".

O pequeno comercio enfrontase a problemas en moitas cidades. A competencia das grandes cadeas e as vendas por Internet, cambiaron os hábitos de compra da xente. Pero o pequeno comercio segue sendo fundamental para a actividade económica da cidade. "Hai que buscar fórmulas para revitalizalo e darlle ánimo. Está a facerse noutras cidades e noutros países con notable éxito. O modelo de cidade tamén pasa por manter e fortalecer o noso comercio", di Tino Fernández.

Os socialistas cren que hai que actuar con medidas que modernicen e fagan atractivo comprar no comercio tradicional da nosa cidade. Nese sentido propoñen levar a cabo unha auditoría da situación actual e actuar en catro grandes direccións: