Marín estrea novos paneis informativos na Lagoa de Castiñeiras e no centro urbano

Nova sinalización no Lago de Castiñeiras © Concello de Marín Nova sinalización turística no casco urbano © Concello de Marín

O Concello acaba de investir e mellorar a sinaléctica da Lagoa de Castiñeiras no territorio pertencente ao concello marinense, cambiando os paneis informativos das dúas zonas das comunidades de Montes de San Xulián e Santomé.

O goberno de María Ramallo tamén deu orde de substituir a varanda de madeira e cambiar os paneis informativos de madeira, mellorando a infraestrutura e a información dos paneis destacando tres eixos centrais: información sobre o que se atopará nz lagoa, a sinalización e mapa do lugar e un terceiro eixo que é a sinalización do "carreiro verde" estreado a principios do mes de xuño co programa de Marín en Ruta e que pasou a estar sinalizado permanentemente, acompañado de códigos QR para que poida ser descargado en dispositivos móbiles.

O investimento foi de algo máis de 5.000 euros.

SOPORTES TURÍSTICOS NO CENTRO URBANO

O concello de Marín realizou a colocación de nova sinalización turística no centro urbano, instalando novas imaxes de lugares emblemáticos do Concello como Petróglifos de Mogor, o Castro da Subidá ou Briz, de festas de interese turístico como a Danza de Espadas de San Miguel e rueiros urbanos que facilitarán máis información aos viandantes.

As localizacións destes paneis son a avenida de Ourense, Rúa Ejército y Marina, Parque Eguren, entre outros emprazamentos.