A formación política Sanxenxo Agrupación Liberal (SAL) rexeita a petición de dimisión do alcalde Telmo Martín solicitada polos concelleiros do BNG, PSOE e a edil non adscrita Vanessa Rodríguez aos que piden "que sexan máis responsables se procuran o mellor para Sanxenxo".

A decisión adoptouse este luns nunha reunión cos seus afiliados na súa nova sede na que se chegaron a "conclusións moi claras e por unanimidade".

Segundo informou o portavoz de SAL, Gonzalo Pita todos coincidiron en que a "verdadeira intención" desta iniciativa "non é precisamente a de mirar pola estabilidade que Sanxenxo necesita para seguir avanzando", senón que, ao seu xuízo, a "única intención" que ten a convocatoria dun pleno extraordinario "é demasiado clara, a de volver crear conflito e tratar de desestabilizar un goberno que funciona".

Gonzalo Pita sinalou que "SAL só tenderá a man a quen presente iniciativas polo traballo e polo interese xeral, nunca para intereses partidistas".

O pacto de goberno asinado polo Partido Popular e SAL incluía unha "cláusula anti-corrupción" que, segundo matiza, "o que nos ocupa non é o caso" xa que "Telmo Martín nunca foi condenado, procesado ou interrogado nun procedemento penal, senón que a sentenza impón unha sanción administrativa á empresa, e en ningún caso produciuse un procedemento penal por ningún delito".

Finalmente, subliña que "o procedemento penal arquivouse ata en dúas ocasións por falta de indicios" polo que conclúe que "a responsabilidade política de Telmo Martín neste caso, de existir, debe decidirse única e exclusivamente no ámbito do seu propio partido".