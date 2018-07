Os triunfadores de San Isidro tamén estarán na Feira Taurina da Peregrina

Concisa pero a priori prometedora Feira Taurina é a que deseñou a casa Lozano para o mes de agosto en Pontevedra. Durante tres tardes volverán facer o paseíllo do coso de San Roque as principais figuras do escalafón. Julián López 'El Juli', José María Manzanares e Roca Rey compoñen a terna que abrirá os festexos o domingo día 5, lidando touros do ferro de Alcurrucén.

O segundo dos festexos, o segundo fin de semana de agosto e xa coas festas da Peregrina iniciadas será mixto. Dacabalo a afección voverá a ver o sábado 11 ao que resultou rexoneador triunfador en San Isidro, Diego Ventura, que conseguiu a xesta entre os matadores dacabalo de cortar un rabo por primeira vez e engadindo ademais cinco orellas. No cartel fixado para Pontevedra medirase, como na triunfal ocasión, con touros dos Espartales e compartirá tarde con Antonio Ferrera e David Fandila 'El Fandi'. Os dous últimos lidarán hastados do ferro Virgen María.

E para completar, o domingo 12 outro dos triunfadores nas Ventas este ano: Alejandro Talavante. Xunto a el Morante de la Puebla que volve a Pontevedra apadriñado por un dos irmáns Lozano, Manolo; e completando o plantel Cayetano. Para esta última corrida reserváronse touros de Daniel Ruiz.

Dada a normativa que entrou en vigor este mes en Galicia, queda prohibida a entrada de menores de doce anos aos espectáculos taurinos. Si será posible o acceso para o espectáculo ecuestre 'Así bailan os cabalos españois' que se celebrará o mércores 15 de agosto, véspera de festivo.