O BNG insta ao Concello de Marín a fomentar o transporte público ás praias

O grupo municipal do BNG en Marin presentou unha moción para o seu debate no próximo Pleno da Corporación na que insta ao Concello a que fomente o transporte público ás praias do municipio.

Ademais, os nacionalistas piden ao goberno local cambios na circulación e acceso nos viarios que van aos areais, con medidas como establecer o sentido único durante os meses de verán na estrada que conecta a praia de Lapamán coa PO-551 á altura da rotonda situada na entrada da circunvalación de Marín, e desde a estrada que se desvía da PO-551 no lugar de Resille ata a Candeira, do mesmo xeito que se fai na estrada que pasa polas praias de Portocelo, Mogor e Aguete.

Habilitar zonas de aparcadoiro nas praias durante os meses de verán, prohibir o estacionamento de coches en determinadas zonas, controlar as infraccións en materia de aparcadoiro, colocar un espello na PO-551 enfronte da baixada de Cabodevila para facilitar a incorporación dos vehículos que tratan de acceder á mesma ou a execución dos acordos conseguidos por unanimidade no Pleno do 11 de outubro de 2017 en relación coa seguridade viaria no lugar de Casás en Ardán son outras das medidas que solicitan.

A concelleira Lucía Santos Omil lembra que a afluencia ás praias durante o verán deixa unha serie de situacións negativas, como son os problemas de tráfico e de seguridade viaria, que dificultan tanto a vida da veciñanza como das persoas usuarias dos areais.

Aseguran, así, que durante o período estival existen importantes dificultades para poder aparcar nas praias, circunstancia que se agrava nos fins de semana. Ademais, en ocasións, ante a insuficiente existencia de prazas de aparcadoiro, ven coches estacionados en lugares que non son os máis recomendables.

Na parroquia de Ardán atópanse os areais de O Santo, A Coviña e Lapamán e os veciños desa parroquia manifestan sufrir unha serie de incovenientes provocados polo estacionamento descontrolado dos coches durante os meses de verán. Estas situacións danse na práctica totalidade de estradas próximas ás mencionadas praias.