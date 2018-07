92 familias benefícianse do programa "Paifillonai"

O programa de conciliación familiar e laboral, "Paifill@nai", iniciouse este luns en Portonovo, cubrindo a totalidade de prazas ofertadas en cada unha das quincenas, dando así resposta a todas as solicitudes realizadas.

Desde o Centro de Información á Muller, ponse en marcha un ano máis unha nova edición do programa Paifill@nai, que durará ata o próximo 31 de agosto e no que participarán un total de 92 nenos de idades comprendidas entre os 3 e os 12 anos, no CEIP Portonovo.

58 nenos escolleron a modalidade de horario amplo e 38 con horario reducido.

Non só mantéñense os prezos do ano pasado, senón que se rebaixan nalgúns casos ata 10 euros en cada prazo posible de inscrición. Ademais, haberá descontos para o segundo e terceiro fillo que solicite praza no programa.

O programa Paifill@nai é un programa de conciliación, que este ano enfoca as actividades para traballar desde a igualdade de xénero e a prevención da violencia dentro dun espazo creado para favorecer e promover o xogo, o establecemento das relacións sociais, a espontaneidade e a autonomía desde o respecto e os hábitos de vida saudables e o traballo das emocións. Potenciando o uso do galego e do inglés, así como outras áreas do coñecemento. Son tres as palabras craves do programa: xogo, lecer e actividades lúdicas.

O traballo dividirase por quincenas, abordando temáticas como, a familia, a repartición de responsabilidades, xogos en grupo, leguaje non sexista, xogos populares, etc. Ademais, tamén se desenvolverán talleres como: o taller de reciclaxe creativa, o club de lectura, manualidades, o baúl dos disfraces, talleres de cociña, de modelaxe, de educación saudable e unha homenaxe a Concepción Arenal.