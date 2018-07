As bandeiras azuis volven ondear en Sanxenxo e Caneliñas

Izado da bandeira azul e a "Q" de calidade en Sanxenxo © Concello de Sanxenxo Izado da bandeira azul e a "Q" de calidade en Sanxenxo © Concello de Sanxenxo

Aínda que o sol non acompañou, este luns celebrouse o izado das bandeiras azuis no Concello de Sanxenxo. O goberno local escolleu dúas praias para este acto: Areas e Caneliñas que lograron recuperar as insignias que concede a Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor (Adeac).

O alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín expresou o "orgullo" de todo o concello pola recuperación destes distintivos de calidade nas praias, un dos obxectivos que se marcou o pacto de goberno asinado polo PP e SAL hai un ano.

Telmo Martín felicitou a todos os que contribuíron co seu traballo para que estes areais poidan presentar unha calidade excelente das augas e unha completa dotación de servizos. "Fixeron as cousas ben", ratificou o alcalde.

A praia de Areas perdera a bandeira azul en 2016, despois de que unha das dúas mostraxes realizadas na contorna do río non arroxase un resultado de excelente. Tres veráns levaba Caneliñas sen o distintivo como consecuencia de problemas por verteduras puntuais.

Durante o acto de izado das bandeiras o presidente do Consorcio de Empresarios de Turismo de Sanxenxo ( CETS), Francisco González indicou que a aposta deste sector ten que ser pola calidade, enumerando os diferentes recoñecementos que acumula o municipio neste sentido.

Pola súa banda o alcalde felicitou a Jacobo uno dos socorristas da praia de Caneliñas. É todo un experto xa que leva 14 veráns traballando en Sanxenxo "non o cambiaría por nada", dixo Jacobo, aínda que postos a mellorar propón "ampliar a contratación durante máis tempo" unha idea que o alcalde ve con bos ollos "Vexoo ben iso, teremos que traballar nesa liña", afirmou.