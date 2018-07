Rafa Domínguez enarbora a bandeira da ética na política local: "Yo no creo en los privilegios para los concejales"

Rafa Domínguez empezou este luns para tomar posesión da súa nova responsabilidade, a Presidencia do PP local de Pontevedra, e fíxoo marcando algunhas das que quere que sexan as súas vías de traballo durante o seu mandato. Unha delas ten que ver coa loita contra a corrupción política e pasa pola aprobación, tal e como xa avanzou no seu discurso de toma de posesión, dun código ético interno.

O xa presidente do PP local presentará na tarde deste luns un borrador dese código ético ao comité executivo do partido coa confianza en poder aprobalo a finais deste verán. Os 22 membros do comité executivo poderán facer emendas e achegas ao borrador, que se basea no código que xa ten o PP a nivel nacional e no promovido pola Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP).

Na súa primeira rolda de prensa como presidente rexeitou achegar detalles desa documento, pero si avanzou algunha das liñas de traballo que segue ao asegurar que "yo no creo en los privilegios para los concejales". A preguntas dos xornalistas aclarou que "todos sabemos que los concejales de Pontevedra cuentan con privilegios que yo con este código ético quiero terminar con ellos" e que esas prerrogativas son, por exemplo, a dispoñibilidade de entradas para que os membros da corporación asistan a eventos lúdicos que se celebran na cidade.

Segundo explicou, apoia a presenza de concelleiras en todos aqueles acontecementos aos que teñan que estar para representar a Pontevedra, "me parece bien", pero non así as actividades que "son lúdicas exclusivamente", como, por exemplo, citas como unha recente á que el acudiu pagando a súa entrada, unha actuación do humorista Berto Romero.

Este código ético é un dos tres asuntos nos que Domínguez centrarase nos seus primeiros días á fronte do partido en Pontevedra. Os outros dous serán establecer reunións con representantes das asociacións empresariais e turísticas para fixar que unha das súas prioridades será o emprego e crear un comité asesor municipal para coordinar a vida política do grupo municipal do PP na Corporación municipal.

En relación co emprego destacou que nas últimas semanas xa percorreu todos os barrios e parroquias do municipio para escoitar aos veciños e agora fará o mesmo con colectivos como AJE, Aempe, a Cámara de Comercio, a asociación de autónomos APE ou o centro comercial urbano Zona Monumental e con representantes dos sectores hostaleiro e hostaleiro de Pontevedra e co Clúster de Turismo de Galicia.

O emprego e o turismo serán dous das súas prioridades, de modo que designará a dúas persoas diferentes do seu novo comité executivo para que levaban cada unha delas e traballen cos sectores.

En canto ao comité asesor municipal, explicou que para el é importante separar os concelleiros dos integrantes do comité executivo porque "al separarlos creo que puedo dar mucha más fuerza al partido" e que os edís se centren no traballo como partido líder da oposición en Pontevedra e o resto céntrense na "necesidad de rearmar o partido" e encher a sede local do PP de ideas e proxectos.

Ningún dos actuais concelleiros forman parte do comité executivo por este motivo, pero si que se dará a circunstancia de que nas próximas semanas Gerardo Pérez Puga pase a estar en ambos os órganos. É o concelleiro que entrará na Corporación ante a inminente dimisión do actual portavoz do grupo e ex presidente local, Jacobo Moreira, e o sábado foi elixido como integrante da dirección do partido.