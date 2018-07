Primeiro domingo de rebaixas descafeinado

O primeiro domingo das rebaixas de verán desta tempada 2018 foi descafeinado para os comerciantes pontevedreses. O mal tempo que non anima a comprar roupa nin complementos de tempada, o feito de que moitos establecementos xa empezasen os descontos días atrás e, pola tarde, o partido do Mundial entre España e Rusia deixaron poucas imaxes de tendas cheas na capital.

Á primeira hora da mañá, como xa é habitual nas últimas épocas de rebaixas, xa non se reproduciron as longas colas de clientes esperando a apertura das tendas da 'milla de ouro', Benito Corbal. Si houbo momentos da mañá e da tarde nos que se rexistraron colas para pagar nos establecementos, fundamentalmente nos das distintas cadeas do grupo Inditex.

As ofertas ás que puideron optar os clientes foron, de media, superiores ao 30% de desconto sobre o prezo do inicio da tempada e moitos establecementos ofreceron hastas o 50% ou, de forma excepcional, o 70%. Para moitos comercios xa non era o primeiro día de rebaixas, senón o primeiro día das segundas rebaixas.

Esta galería de Diego Torrado recolle algunhas das imaxes que deixou o domingo de compras e rebaixas.