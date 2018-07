A semana empeza con choiva, pero rematará con sol

Inaugurado o mes de xullo, o tempo segue marcado pola choiva e as temperaturas suaves, máis habituais noutras épocas do ano. O comportamento meteorolóxico continuará sen cambios nos primeiros días da semana, pero, a medida que se achega a fin de semana, irá mellorando para tornarse en condicións xa máis típicas do verán.

A partir do xoves as Rías Baixas, e toda Galicia en xeral, comezarán a quedar na influencia das altas presións, polo que co avance da semana a probabilidade de chuvia irá descendendo e as temperaturas comezarán a ser máis normais para a época do ano.

Así, entre este luns e o mércores agárdanse choivas persistentes e temperaturas que non superarán os 23 graos. Este luns agárdanse mínimas de 15 e máximas de 23, o martes o abano será entre os 16 de mínima e 21 de máxima e para o mércores oscilarán entre os 15 e os 20 graos.

Segundo as predicións de Meteogalicia, o xoves será o primeiro día no que non se agarde choiva, con ceos despexados e unah subida das temperaturas máximas. As mínimas baixarán ata os 13 graos, pero as máximas ascenderán ata os 26.

Xa o venres e durante a fin de semana manteranse os ceos despexados e os termómetros poderán chegar ata máximas de 30 graos. As mínimas serán suaves, de entre 13 e 16 graos, ata o domingo.