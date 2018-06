Homenaxe a toda unha vida de entrega ao atletismo e a Garda Civil

Juan Santos Vigo é, segundo os seus achegados, un "exemplo de compañeirismo e entrega aos demais". Tanto durante os seus máis de 40 anos en servizo activo na Garda Civil como nos once que leva na reserva logrou a admiración e respecto de quen o rodea por todas as facetas da súa vida e, en particular, pola de adestrador que, de forma altruísta, puxo en forma a múltiples axentes do instituto armado, compañeiros da Policía Nacional e persoas alleas ás Forzas de Seguridade.

Unha nutrida representación de todas esas persoas ás que axudou e segue prestando colaboración desde a xubilación quixo renderlle unha merecida homenaxe este sábado. Organizáronlle unha comida sorpresa nun restaurante da cidade. Ao finalizar, como non podía ser doutra forma, todos terminaron a celebración correndo pola Illa das Esculturas.

Este veterano Garda Civil adestrou durante décadas a aspirantes á Garda Civil e a Policía Nacional para que superasen as probas físicas e na actualidade segue compartindo con moitos deles horas de adestramento por distintos puntos da cidade e trasladándolles os valores que defendeu durante as súas catro décadas en activo.

A admiración que lle teñen os anteriores e actuais pupilos reflíctese nas fermosas palabras coas que se refiren a el. Aseguran que lles brindou o seu "exemplo dentro e fóra da pista" e compartiu con eles innumerables anécdotas. "Estas engurras non son da idade senón dos surcos da suor de tantas horas correndo", explicou durante estes anos aos seus pupilos.

Quen o coñece din que resultaría imposible contabilizar os quilómetros que Santos Vigo segue sumando aos seus 66 anos. Engadidos aos que fixeron aqueles a os que el ensinou a correr, aseguran que darían a volta ao mundo.

Ademais, destacan que el fixo posible que moitas persoas transformasen a súa vida coa forza, a resistencia, a enerxía e a velocidade do atleta que soubo sacar de todos os que se enfundaron as zapatillas con el, fóra ou dentro do estadio.

A traxectoria de Juan Santos, destacan, é "a do noso mellor fondista", un deportista que participa en carreiras de longo percorrido e un home sen fondo para a súa familia e amigos e cunha paixón que axudou a crecer a varias xeracións. Respecto diso, os seus amigos se enorgullecen de poder dicir que é "un vividor de fondo", porque "predicando co exemplo, sabe e ensina a vivir cada camiño batendo cada día novas metas persoais".

