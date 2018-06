Marín prepárase para poñer en marcha o viveiro de empresas

A alcaldesa de Marín, María Ramallo e a delegada da Zona Franca, Teresa Pedrosa © Concello de Marín

Despois deste verán comezará a actividade no novo viveiro de empresas de Marín, que terá como obxectivo ser un punto de encontro que permita poñer en marcha diferentes experiencias empresariais no sector da hostalería.

Este espazo foi construído pola Autoridade Portuaria tras un convenio de ocupación que permitirá que o concello poida utilizalo con estes fins. A delegada da Zona Franca de Vigo, Teresa Pedrosa, e a alcaldesa de Marín, María Ramallo, reuníanse nas últimas horas para facer pública a entrega do local no que se realizaron as obras.

A proposta contempla crear un espazo no Porto de Marín que sirva para ofrecer espazos que permitan promover negocios empresariais. Neste caso, seleccionouse o mundo da hostalería. As instalacións contan cunha zona ampla de cociña e showcooking para fomentar a profesionalización dos emprendedores