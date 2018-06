Case cen mil euros para a renovación completa do pavimento do núcleo de Bordóns

Núcleo de Bordóns © Concello de Sanxenxo

O Concello de Sanxenxo adxudicou a pavimentación do núcleo de Bordóns, cun orzamento que ascende a 99.900 euros, financiados con cargo ao Plan Concellos da Deputación de Pontevedra.

O pavimento actual que vertebra a zona central do núcleo de Bordóns, atópase co firme nun estado de considerable deterioración, coa súa capa de rodaxe gretada e con importantes fochancas e roturas nese pavimento. Isto é debido, maioritariamente, á súa antigüidade, pero tamén é unha consecuencia das obras de instalación dos servizos urbanos e do tránsito diario que soporta.

As obras consisten en pequenas demolicións e traballos previos para a instalación de canalizacións de recollida de augas pluviais, a execución dos firmes e pavimentos, dotándoos dunha capa de zahorra e soleira de formigón. E, finalmente, a pavimentación e o realce de tapas e a instalación da iluminación e a sinalización vertical.

Para a súa execución establécese un prazo de 3 meses. 4 semanas para o reformulo, demolicións e traballos previos, 3 semanas para a instalación de recollida de augas pluviais, 5 semanas para a pavimentación dos firmes e unha semana máis para os traballos de remate e limpeza. Acordouse coa empresa adxudicataria, COVSA, que as obras comecen despois do verán, para non prexudicar a actividade turística da zona.

A zona de actuación esténdese ao longo de 900 metros e para a súa execución foi necesario obter autorizacións de Augas de Galicia, por estar o lugar afectado polas canles de rega de Bordóns, da Deputación de Pontevedra, polo entroncamento coa EP-92002 e da Consellería de Cultura e Educación, por atoparse nunha zona protexida do patrimonio arqueolóxico e etnográfico da Igrexa parroquial San Pedro de Bordóns, o cruceiro de Palma e a Casa Reitoral.