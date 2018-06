Máis de cen pacientes aprenden a coidar a pel e o cabelo mentres loitan contra o cancro

Obradoiro 'Ponte guapa, te sentirás mejor' no Hospital Provincial © Servizo Galego de Saúde

O programa 'Ponte guapa, te sentirás mejor' cumpriu xa dous anos de funcionamiento con máis dun cento de pacientes oncolóxicas da área sanitaria de Pontevedra e O Salnés participantes nos talleres de cosmética e maquillaxe organizados.

O obxectivo desta iniciativa é ofrecer ás mulleres que están loitando contra o cancro, de maneira gratuíta e voluntaria, unha formación práctica no coidado da pel e maquillaxe para que recuperen o seu aspecto natural, de maneira que as pacientes poidan afrontar a súa enfermidade cunha maior confianza e recuperar o ánimo.

Durante o tratamento oncolóxico, o corpo, o cabelo ou a pel poden experimentar importantes cambios, polo que adaptar os coidados ás novas necesidades do organismo é fundamental. O feito de coidar o aspecto non só contribúe a mellorar o estado de ánimo do paciente, senón que tamén contribúe a reducir o seu nivel de ansiedade e a reforzar a confianza en si mesmo.

A iniciativa enmárcase no Plan de humanización da Estrutura de Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés e lévase a cabo en colaboración coa Fundación Stanpa desde o ano 2016.

Trátase xa dunha das accións consolidadas da área sanitaria e, dado o éxito acadado entre as participantes e os beneficios constatados, a Xerencia prevé darlle continuidade no tempo ao longo do vindeiro curso.

O gran interese suscitado entre as pacientes da área oncolóxica é un dos motivos do éxito acadado polo programa. Segundo deu a coñecer a área sanitaria, os profesionais do servizo de Oncoloxía de Pontevedra fan referencia á boa disposición das mulleres que son atendidas na unidade a participar e destacan que se manteñen moi activas, pois a miúdo demandan máis información sobre estes talleres.

A dinámica dos talleres é sempre a mesma: dúas esteticistas profesionais guían ás pacientes ao longo de doce pasos para recuperar o seu aspecto natural, dende a limpeza e a hidratación da pel ata a corrección de imperfeccións e a aprendizaxe de técnicas de maquillaxe. Para isto, a Fundación Stanpa proporciona a cada unha das mulleres participantes un neceser de produtos doados por diferentes marcas de cosmética.