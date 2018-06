A CIG demanda ao goberno de Sánchez un sistema público de pensións de garantía

Concentración de persoas xubiladas e pensionistas da CIG © Mónica Patxot

Só queren unha vida digna e entenden que o mellor camiño para conseguilo é defender un sistema público de pensións que evite ás persoas xubiladas e pensionistas pasar por situacións económicas complicadas. Con este propósito, un grupo de representantes da central nacionalista CIG concentrábase este xoves ante a Subdelegación do Goberno de Pontevedra, do mesmo xeito que sucedía no resto de capitais galegas.

A través de consignas como " Goberno escoita, seguimos en loita", os manifestantes queren lanzar unha chamada de atención ao novo goberno do socialista Pedro Sánchez para que leve a cabo a derrogación das reformas das pensións executadas en 2011 e 2013.

Desde o sindicato sinalan que as pensións de Galicia son as máis baixas de todo o Estado, ata o punto de que case o 60% delas atópase por baixo do salario mínimo interprofesional. Segundo os datos que manexa a agrupación nacionalista, a pensión media atópase máis de 15 puntos por baixo da media do Estado.

A situación agrávase aínda máis no caso das mulleres, que adoitan contar cunha vida laboral máis precaria e con lagoas nas cotizacións. Desta forma, 1 de cada 4 galegas maiores de 65 anos atópase por baixo do baremo de pobreza.

Por iso, o colectivo de persoas xubiladas e pensionistas da CIG lembra ao goberno central a necesidade de crear emprego estable, en condicións dignas e con salarios xustos para, desta maneira, dotar de recursos suficientes ao sistema de pensións para que se estableza como un instrumento social forte.