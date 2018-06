Estudantes da ONCE coñecen como funcionan a Deputación e a Xunta

Visita de alumnos da ONCE á delegación territorial da Xunta en Pontevedra © Xunta de Galicia Visita de alumnos da ONCE á Deputación de Pontevedra © Deputación Provincial de Pontevedra Visita de alumnos da ONCE á Deputación de Pontevedra © Deputación Provincial de Pontevedra

Dous grupos de estudantes do Centro de Recursos Educativos (CRE) da ONCE en Pontevedra visitaron este xoves a Deputación de Pontevedra e a delegación territorial da Xunta de Galicia para coñecer polo miúdo o funcionamento de ambas as dúas institucións, en especial as iniciativas relacionadas coa formación e co emprego.

A visita inscríbese dentro das actividades que esta última semana de xuño celebran no CRE de Pontevedra con motivo do Servizo de Escolarización Combinada Compartida. Durante estes días, o estudantado con déficit visual participan en diferentes actividades encamiñadas ao coñecemento do mundo laboral e da accesibilidade a postos de traballo.

O alumnado, que ten entre 13 e 17 anos, está realizando visitas a diferentes institucións, empresas e outras entidades co fin de obter información sobre distintas iniciativas e sobre a súa accesibilidade. Posteriormente poñerán en común as súas conclusións sobre cada emprego analizado durante as súas visitas.

Na Deputación, a deputada provincial Chelo Besada recibiu a seis alumnos e despois persoal da Deputación explicoulles as medidas no eido de formación, emprego e novas tecnoloxías e os distintos programas postos en marcha na área de Emprego e sobre a súa accesibilidade.

Persoal da área de Novas Tecnoloxías tamén lles explicou o funcionamento do servizo de SmartPeme, unha rede de puntos de atención en toda a provincia, atendidos por asesores e asesoras especializados en materia TIC.

Na Xunta, a xefa territorial da Consellería de Presidencia en Pontevedra, Marta Mariño, acompañou a sete mozos nunha visita polos distintos departamentos laborais do edificio administrativo para que os estudantes coñecesen os distintos traballos diarios que se desenvolven, dende seguridade, ao servizo de prevención de riscos laborais, departamento xurídico, o rexistro xeral ou o departamento de prensa.

Os rapaces con discapacidade visual, procedentes de Asturias, Ourense, A Coruña e A Pobra do Caramiñal, recibiron información sobre o labor diario de cara departamento, coñecendo os contidos formativos aos que deberían optar para traballar en cada caso, de cara a que pensen nunha futura saída laboral.