As praias do Grove, espazos cardio-protexidos este verán

As praias do Concello do Grove estarán durante este verán plenamente cardio-protexidas ao instalarse nos areais catro equipos DESA (desfibrilador externo semiautomático).

Segundo deu a coñecer o Concello, trátase dos catro equipos instalados nos colexios durante o curso académico e que agora pasarán durante estes meses a instalarse no posto de socorro das praias.

Contarán con estes equipamentos os tres postos de socorro da praia da Lanzada e o da praia de Raeiros. Ao mesmo tempo as praias da zona norte quedan cubertos co DESA instalado no coche patrulla do servizo de Emerxencias.

O Grove presta así un servizo que non é un requisito esixido por ningún organismo, senón un obxectivo propio do Concello que consigue facer das áreas de grande afluencia de turistas espazos cardio-protexidos.

A proposta do Goberno local é converter o Grove nun concello cardio-protexido, segundo lembrou o concelleiro de Sanidade e Emprego, Javier Caneda.