A ambulancia medicalizada do 061 con base en Sanxenxo prestará asistencia sanitaria desde este venres

Ambulancia medicalizada © Mónica Patxot

A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, como en anos anteriores, incorpora desde este venres, 29 de xuño, e ata o 2 de setembro unha ambulancia asistencial de soporte vital avanzado con base en Sanxenxo debido ao aumento da poboación flotante na zona durante a época estival.

Así, o 061 de Galicia contará durante as 24 horas, nos meses de verán, cunha ambulancia asistencial de soporte vital avanzado no centro de saúde de Baltar situado entre as localidades de Sanxenxo e Portonovo que dará cobertura sanitaria aos concellos de Sanxenxo, Cambados, O Grove, Meaño, Meis, A Illa de Arousa, Vilanova de Arousa, Vilagarcía de Arousa e Ribadumia.

Durante o período estival, a poboación destes concellos aumenta debido ao turismo e provoca a existencia de grandes fluxos de circulación polas estradas que incrementan a sinistralidade por accidentes de tráfico.

A ambulancia asistencial de soporte vital avanzado con base en Sanxenxo conta cun equipo humano composto por un médico e un enfermeiro especializados na atención sanitaria en situacións de emerxencia e dous técnicos en emerxencias sanitarias. O equipamento deste recurso permite prestar asistencia médica in situ a pacientes de extrema gravidade e asistilos durante o traslado ao centro hospitalario.

ACTIVIDADE NO VERÁN 2017

No período comprendido entre o 1 de xullo e o 31 de agosto do ano pasado, a ambulancia asistencial de soporte vital avanzado con base no centro de saúde de Baltar mobilizouse en 188 ocasións e asistiu a 169 persoas. Do total de asistidos, 70 persoas foron trasladadas a un centro hospitalario pola propia unidade, 16 ao centro de atención primaria, 28 persoas foron trasladadas polas ambulancias asistenciais de soporte vital básico e 55 persoas foron atendidas no punto do incidente sen necesitar traslado.

As patoloxías máis comúns, atendidas por este recurso asistencial medicalizado, foron as alteracións da consciencia con 54 asistencias rexistradas, a dor torácica con 14 persoas atendidas, convulsións con 8 casos, os accidentes de tráfico con 12 asistidos e os problemas respiratorios con 13 asistencias.