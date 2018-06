Clemente Cebrián, protagonista para a nova edición do Pincho de Verano de AJE Pontevedra

A Asociación de Empresarios Novos de Pontevedra presentou este xoves ao novo protagonista do seu popular Pincho de Verano. Esta edición contará coa presenza de Clemente Cebrián, cofundador e uns dos líderes da marca de moda El Ganso, a cal conta con tendas ao redor de todo o mundo.

O acto, que foi presentado por Jesús Rey, vicepresidente do colectivo, terá lugar o xoves 12 de xullo, ás 19:30 horas, no Espazo Emprendedor do colectivo.

Rey destacou a traxectoria do invitado, o cal, xunto ao seu irmán Álvaro Cebrián, triunfou no sempre difícil sector do téxtil. "Axudaranos a saber como emprender" reflectiu o vicepresidente. Ademais, destacou a súa faceta de "gran comunicador", coa que explicará todas as reviravoltas da súa experiencia. Para finalizar o evento, procederase á degustación do Pincho, onde se poderá charlar distendidamente co invitado e, tamén, entre os propios asistentes.

Esta iniciativa segue a liña marcada pola asociación: fomentar o networking. "Buscamos reunirnos, coñecernos e apoiarnos" sentenciou Rey.

As inscricións, gratuítas, serán preferentes para os asociados, cun aforamento máximo de 40 persoas. Os interesados poderán inscribirse a través do correo info@ajepontevedra.com, ou do número de teléfono 986 86 25 50.