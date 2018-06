Messi acometerá a mellora do depósito municipal de auga de Barro

O Concello de Barro vai executar un proxecto para reparar o depósito de distribución de auga municipal. Este proxecto, que conta cun orzamento de 22.908,06 euros, está financiado con cargo ao Plan Concellos 2018 da Deputación de Pontevedra e será executado pola empresa Construtora e Ingeniería Messi S.L.

As obras a realizar consisten na reparación integral do interior do depósito coa proxección dun formigón especial en todo o vaso que mellore a estrutura, tanto dos muros como do piso actual, e a posterior aplicación dunha resina que mellorará a estanquidade e a protección dos muros.

Esta actuación ten como obxectivo seguir mellorando este servizo público, evitando perdas de auga polo deterioro dunhas instalacións que xa teñen moitos anos e que facilitará as tarefas periódicas de limpeza.

Este goberno municipal leva realizando unha serie de actuacións todos estes anos co obxectivo de normalizar o servizo de auga municipal. Investiuse no control sanitario para estar ao día cos protocolos da Consellería de Sanidade; buscáronse novas captacións para paliar a seca do verán do ano 2017 e seguirase traballando para garantir que este servizo público se siga prestando con garantías no futuro.