Previsión de chuvascos para a fin de semana

O verán avanza con chuvia e sen calor. A previsión de MeteoGalicia sinala que o venres a circulación do nordés permitirá a entrada de aire cálido en superficie e o achegamento de aire frío en altura. Con isto, agardamos unha xornada de inestabilidade e a formación de nubes de evolución que deixarán chuvascos xeneralizados con posibilidade de treboadas localmente intensas máis probables no interior. As temperaturas mínimas aumentarán lixeiramente en xeral mentres que as máximas o farán de xeito moderado na metade norte.

O sábado unha baixa relativa situada no norte da península traerá inestabilidade, polo que agardamos unha xornada de ceos parcialmente anubrados e con chuvascos que poderán vir acompañados de aparato eléctrico e sarabia, máis probables no interior e nas áreas de montaña. As temperaturas mínimas non sufrirán cambios significativos mentres que as máximas descenderán lixeiramente no sur da comunidade. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable.

A fin de semana quedará marcada en Galicia pola inestabilidade atmosférica, debido á presenza de aire frío nas capas medias e altas da atmosfera, polo que teremos un tempo moi cambiante. Mentres tanto as temperaturas serán altas e a sensación térmica será en xeral de calor pola tarde.

A vindeira semana a situación meteorolóxica tenderá a estabilizarse, polo que a probabilidade de chuvia irá en descenso, aínda que non se descarta algunha chuvia débil na xornada do luns.