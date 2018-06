Sanxenxo recupera lavadoiros en Nantes e Noalla

Reforma de lavadoiro en Sanxenxo © Concello de Sanxenxo

Os lavadoiros da Ferreira, en Nantes e da Igrexa, en Noalla serán reformados durante as próximas semanas con obras para conservar e mellorar as condicións estéticas e a funcionalidade destes espazos pertencentes ao Concello de Sanxenxo. O goberno local tamén quere recuperar o carácter orixinal destes lavadoiros e aumentar a seguridade destes bens que forman parte do patrimonio etnolóxico e cultural. A idea é levar a cabo unhas reformas que garantan a integración en materiais, sistemas construtivos, tipoloxía e cromatismo.

Na restauración do lavadoiro de Nantes acometeranse traballos de limpeza e roza da contorna do lavadoiro e da pedra, coa utilización de auga a presión. Picaranse as xuntas para recompoñelas, realizarase un hidrofugado da fonte e do lavadoiro co pintado exterior, ademais de desmontar a cuberta para substituíla por tella cerámica. Ademais repararase a rede de sumidoiros desta zona.

En Noalla, as obras serán similares sumándolle a reparación do caño para corrixir a saída de auga, conexión á rede de rede de sumidoiros e reparacións en muros e solados.

O orzamento alcanzará os 10.000 euros, que serán financiados a través de subvencións para a rehabilitación e a sinalización do patrimonio histórico-cultural que promove a Deputación Provincial.