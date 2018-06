Un problema burocrático deixa a algúns policías nacionais sen cobrar un complemento

O sindicato Unión Federal de Policía (UFP) denuncia que ao redor duns 80 policías nacionais que prestan servizo nos Xulgados de Galicia levan desde o mes de febreiro sen cobrar un complemento que paga a Xunta de Galicia de algo máis de 400 euros.

Desde a UFP indicaron, o problema non é da Xunta que se librou o diñeiro senón da Dirección Xeral da Policía que segundo denuncian escúsase dicindo que Facenda non lle permite enviar o diñeiro que lle abonou a Xunta porque o concepto no cal se lle abona aos funcionarios, que é o de segunda actividade con destino, xa non existe.

"Ante esta eventualidade burocrática as grandes mentes pensantes da Dirección quedáronse bloqueadas", critican os representantes da UFP.

Con todo, os gardas civís que realizan o mesmo servizo o cobran con normalidade debido a que eles teñen ben conceptuada esa situación no que chaman reserva activa. Ademais os gardas civís cobran 100 euros máis que os policías nacionais nese servizo, e non realizan festivos e fins de semana que fan os policías.

Ante esta situación que non se acaba de solucionar o malestar por parte dos Policías é maiúsculo e sopesan solicitar a baixa deste servizo se non se soluciona dunha vez.