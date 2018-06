Industria acepta a reclamación de Cuntis polo apagón de marzo

A consellería de Industria estimou a reclamación presentada polo alcalde de Cuntis, Manuel Campos Velay, polo corte de subministración eléctrica do pasado día 15 de marzo de 2018.

Aquel apagón afectou o centro urbano e as parroquias de Arcos de Furcos, Portela, Couselo e Cuntis.

O escrito de reclamación tamén propoñía a realización de melloras na rede no lugar de Calvos. Concretamente coa instalación dun centro de seccionamiento telecontrolado coas funcións de manobra de entrada de liña de Unión Fenosa ( UFD) manobra da derivación á mercantil Electra Cuntiense e manobra de saída de liña UFD, achegando Electra o correspondente terreo para o seu uso por Unión Fenosa.

A resolución do expediente indica que as consecuencias do incumprimento da calidade do servizo poden carrexar descontos na facturación e indemnizacións, ademais de que os afectados poderían reclamar por vía civil.