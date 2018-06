Unha veciña de Barro recibe asistencia médica ao ser picada por tres avespas velutinas

Veciña de Barro atacada por velutinas © Concello de Barro

Unha veciña do lugar de Parada, na Portela, no municipio de Barro, tivo que ser atendida non centro médico despois de ser atacada por vespas velutinas que lle picaron en tres puntos diferentes.

Os insectos atacaron á muller cando se atopaba coa man apoiada nun muro de pedra. As avespas achábanse metidas entre unhas fendas. Unha delas saíu e picou á veciña e a continuación outras dúas tamén lle causaban feridas. A vítima recibiu asistencia médica de inmediato e, grazas a dúas inxeccións e a aplicación dunha pomada, evitou a reacción e atópase en bo estado de saúde.

O grupo veciñal de voluntarios do Concello de Barro foi o encargado de eliminar o niño primario durante a tarde deste martes. Atopábase nun estado xa avanzado nun espazo no que se atopaba a cuberto da intemperie.

Desde a asociación Stop Velutina Umia lembran á cidadanía que estreite a vixilancia sobre estes niños primarios para eliminalos antes de que se convertan en secundarios, cun maior tamaño e máis dificultades para levar a cabo a súa retirada.

O colectivo de intervención municipal leva capturadas 1.500 raíñas desde abril coa reitrada de ao redor de 60 niños. O primeiro tenente de alcalde e coordinador do grupo, José Sanmartín e tamén a asociación Stop Velutina Umia reclaman á Xunta de Galicia que dedique máis medios para combater a esta praga.

Sanmartín indica que, grazas aos apicultores, están a resolver situacións cada vez máis frecuentes de escapadas de enxames de abellas de mel, que se sitúan en edificios ou en casas, causando preocupación entre a veciñanza. Durante o pasado fin de semana rexistrouse esta situación na rúa As Baladas e en semanas anteriores noutra casa particular e mesmo na Casa do Concello.