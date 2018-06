Cuntis mellora a conexión a internet por banda longa en seis lugares do municipio

Seis núcleos rurais do municipio de Cuntis verán mellorada o servizo de conexión co programa estatal de banda longa, cofinanciado co Fondo Agrícola Europeo de Desenvolvemento Rural.

Nesta ocasión, os beneficiados serán Arcos de Arriba, Fontecova, Portodegómez, Magán, Guldrigáns e Hervés.

Estas melloras únense as anunciadas pola compañía R, que afectan ao casco urbano de Cuntis.

Un mellor acceso a internet foi unha reclamación constante do goberno local, ao entender que se estaba a prestar un servizo moi deficitario en todo o concello.