A avogada Pepa Pardo, peza importante no equipo de Rafa Domínguez á fronte do PP

A avogada pontevedresa Pepa Pardo © Mónica Patxot A avogada pontevedresa Pepa Pardo © Mónica Patxot

O candidato á presidencia do Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, desvelou este luns que a avogada pontevedresa Pepa Pardo será a secretaria xeral da executiva que sairá do próximo congreso local do PP de Pontevedra.

Pardo, licenciada en Dereito pola Universidade San Pablo CEU, exerce na actualidade a súa profesión con despacho propio na cidade do Lérez. Este labor compaxínao coa docencia, actualmente como profesora asociada de Dereito na Universidade de Santiago de Compostela.

Ademais, dende 2014 é mediadora civil e mercantil, título expedido polo Consello da Avogacía Española.

Rafa Domínguez destacou que a nova incorporación á executiva do PP é unha persoa "con contrastada carreira profesional que coñece o noso municipio e os seus problemas" e formará parte, engadiu, "dun equipo potente, con experiencia e con ilusión por lograr que as cousas se fagan mellor".

Pepa Pardo conta ademais cun master en Prevención de Riscos Laborais, título expedido pola Fundación para a Formación de Altos Profesionais (FUFAP) da Universidade Complutense de Madrid e un master en Dereito da Unión Europea expedido pola UNED.

O seu é o segundo nome que se coñece da executiva que presidirá Rafa Domínguez, tras confirmar hai uns días que José Benito Suárez Costa, actual presidente da Autoridade Portuaria de Marín - Ría de Pontevedra, ocupará a vicepresidencia.