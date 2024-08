Pontevedra, "localidade pioneira" con 20 anos "inspeccións exhaustivas" das atraccións das Festas da Peregrina

O Concello de Pontevedra, a través da consultoría técnica Enmacosa, iniciou este mércores a supervisión das vinte e sete atraccións feirais que solicitaron instalación na Alameda e Raíña Victoria durante as Festas da Peregrina. Deste esta xornada e ata o venres pola tarde, cando xa abrirán ao público, estes técnicos realizan diversos controis sobre a seguridade destas instalacións.

"Estamos nunha localidade pioneira xa que fai vinte anos empezou a realizar estas inspeccións exhaustivas. Isto derivou na posta en marcha dunha normativa autonómica en vigor desde 2023 á que suma a Lei de Espectáculos desde 2017, que establecen as normas", expoñía Manuel Miranda director xeneral da consultora.

A súa intervención empeza pola solicitude de documentación diversa como o manual técnico (proxecto), libro de operacións e mantemento ou seguro de responsabilidade civil. Supervisan o correcto estado exterior (nivelados, asentamentos, proteccións, soldaduras...), elementos de seguridade do público e da contorna, elementos da seguridade estrutural da atracción e correcto funcionamento das instalacións eléctricas. Todo isto inspecciónase desde o momento da montaxe ata os ensaios de seguridade antes da súa apertura. Mesmo nese momento, contrólase tamén que cada instalación dispoña de carteis visibles ao público informando de riscos e limitacións para acceder á devandita atracción.

O colectivo de feirantes non é alleo ás repercusións que está tendo para este sector a morte dun home nas festas de Matamá, en Vigo. Betty Camareiro, membro da directiva da Asociación de Feirantes de Galicia sinalaba respecto diso que "somos os primeiros interesados en que o risco de accidente sexa o mínimo e poñemos todo o noso interese en ter as nosas atraccións en perfectas condicións. Xulgar a todo un sector por un caso concreto, non é xusto, está a prexudicarnos a todos".