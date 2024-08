Apoio á agricultura ecolóxica como terapia para saír das adiccións

Invernadoiro de agricultura ecolóxica do programa "Verdear" © Alborada

A 'Asociación Cidadá de Loita contra a Droga Alborada' ten en marcha un programa de fomento da agricultura ecolóxica con usuarios dos seus centros de drogodependencias denominado "Verdear".

Segundo explican, o obxectivo é dotar aos usuarios da formación suficiente no ámbito da agricultura ecolóxica, para que no futuro poidan conseguir desde un emprego a ben integrarse nalgún dos proxectos de hortos urbanos, que cada vez con maior frecuencia, desenvólvense nas cidades e poboacións.

Por outra banda, ademais de formación e emprego, preténdese que os produtos cultivados poidan reverter nos propios usuarios, nas familias necesitadas ou en institucións sociais.

A Deputación de Pontevedra ven de renovar o seu compromiso com este programa "Verdear" coa sinatura dun novo convenio de colaboración a partir do cal a institución provincial achegará un total de 15.000 euros (máis da metade do orzamento total da iniciativa) para garantir a súa execución neste ano 2024.

No marco de "Verdear", do que tamén se poden beneficiar outros colectivos de persoas en risco de exclusión social, Alborada promove e potencia un espazo ordenado e saudable que favoreza a continuidade dos procesos de tratamento das persoas con condutas aditivas, empregando como base a integración social activa e o acompañamento para procurar a mellora da súa calidade de vida.

Especificamente, o programa da Asociación Alborada financiado pola Deputación busca achegar ás persoas beneficiarias ao coñecemento do coidado e a protección da agricultura e da natureza, facilitar o acompañamento para a continuidade terapéutica, social e xudicial, aumentar as posibilidades de empregabilidade na natureza, promover o traballo desde a perspectiva dun colectivo que ten necesidades moi concretas e diferenciadas, ademais de potenciar iniciativas de lecer para o mellor coñecemento da contorna natural, social e laboral así como do coidado persoal.