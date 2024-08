Eva Soriano, de vacacións en Galicia, fai parada para comer en Pontevedra

A humorista Eva Soriano únese á lista de famosos que caen rendidos a Pontevedra e a súa gastronomía. De vacacións en Galicia estes días, a artista, que se define a si mesma como "cómica y persoa", fixo parada no restaurante Icewolf de Pontevedra.

Durante os últimos días, Soriano estivo compartindo nas súas redes sociais vídeos sobre as súas vacacións galegas, mesmo chanceando coa presenza de bo tempo e sol na comunidade.

Este martes, desprazouse ata Pontevedra e, acompañada pola súa familia, comeu neste restaurante da rúa Dona Tareixa, contando nas súas redes que gozaba dun prato de costela e que unha das súas acompañantes se rendía ante as zamburiñas.

Desde este restaurante agradeceron a Soriano a súa visita e explicaron que, cos seus acompañantes, probaron pratos internacionais con produto galego como as 'Zamburiñas Meu Pai' ou as 'Costelas a baixa temperatura'.

"Quedaron moi contentas coa experiencia, e agradeceron o bo trato do servizo", aseguran desde Icewolf. Os traballadores e traballadoras do local, pola súa parte, non se resistiron a pedirlle unha foto.