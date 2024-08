Denuncian impago de Ambulancias Civera ao persoal tras deixar o servizo de traslado na área sanitaria

Concentración do persoal de Ambulancias Civera no Hospital Montecelo © CIG - Arquivo

A empresa Ambulancias Civera, que se encargaba do transporte sanitario aos centros hospitalarios para os pacientes da área de Pontevedra e O Salnés, deixou de prestar este servizo desde o xoves 1 de agosto, tras alegar falta de liquidez ante o Servizo Galego de Saúde para romper a prórroga establecida da concesión do servizo que viña exercendo durante os últimos anos.

Xavier Aboi, do sindicato CIG, denuncia que pasados seis días do cambio de servizo, que agora realiza Ambulancias de Pontevedra S.L., os preto de noventa traballadores aínda non cobraron a última nómina nin a liquidación.

Todos estes empregados, segundo as mesmas fontes, foron subrogados na empresa que está previsto que realice este servizo ata outubro, cando o Sergas quere ter resolto o concurso do transporte hospitalario na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés.

Desde a CIG aseguran que ningún responsable de Ambulancias Civera colle o teléfono para explicar que está sucedendo respecto deste atraso nos pagos, cando esta empresa xa recibiu o diñeiro correspondente por parte da Xunta de Galicia.

Indican tamén que tanto o xerente da área, José Flores, como o SERGAS están informados desta situación e demandan que actúen canto antes "porque os traballadores están facendo fronte desde o día 2 a recibos, hipotecas...", alerta Aboi.

Durante o período en que Ambulancias Civera se fixo cargo da concesión deste servizo foron numerosos os conflitos laborais por problemas en relación co estado dos vehículos, falta de material ou atraso no pago das nóminas.