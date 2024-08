Emotivo pregón de Jacobo Olmedo para comezar as Festas de San Salvador

Festas de San Salvador 2024 © Comisión de Festas de San Salvador

As festas patronais do Divino Salvador de Poio comezaron este luns cun pregón a cargo de Jacobo Olmedo Suárez-Vence, veciño de Ferreirós e director do Colexio Internacional SEK-Atlántico.

Na súa alocución, Olmedo lembrou ao recentemente falecido párroco Vicente Cerdeiriña, que serviu na parroquia durante máis de 40 anos.

Destacou o seu amor por Poio e San Salvador, onde reside desde 2003, e reivindicou a figura de Cristóbal Colón como natural de Portosanto.

O pregón, cheo de emoción e enxeño, foi ben recibido polos veciños presentes, entre os que se atopaban moitos exalumnos de Olmedo.

O acto rematou cun animado "Viva San Salvador!" e unha invitación a participar nas festividades organizadas pola Comisión de Festas.

A xornada inaugural completouse co show Asasocirco, a actuación da agrupación folclórica Vides Novas e a música do grupo Alianza, todo no adro da Igrexa de San Salvador.

As celebracións continuarán o martes ás 12:30 horas coa misa solemne en honra de San Salvador, seguida dun concerto da Escola de Acordeóns de Campelo no serán e unha verbena coas orquestras Player e La Ocaband.

O mércores 7, ás 12:30 horas, celebrarase a misa en honra da Virxe do Carme, cunha actuación do Grupo Chispas do Lérez pola tarde e unha verbena con Capitol e Azabache pola noite.

O xoves 8, haberá unha gran festa infantil.

O sábado 10, o gaiteiro Óscar Ibáñez ofrecerá un concerto especial no adro da Igrexa de San Salvador para celebrar os seus 20 anos nos escenarios.

O evento, organizado polo Concello de Poio en colaboración coa Comisión de Festas de San Salvador e a Xunta de Galicia, terá lugar ás 21:00 horas con entrada libre.