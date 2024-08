Expectación pola rodaxe en Confitería Solla dunha escena de "Romería", de Carla Simón

Rodaxe en Confitería Solla © Cristina Saiz Tristán Ulloa, actor en "Romería" © Cristina Saiz A actriz Celine Tyll na espera da rodaxe © Cristina Saiz Rodaxe en Confitería Solla © Cristina Saiz Rodaxe en Confitería Solla © Cristina Saiz Rodaxe en Confitería Solla © Cristina Saiz

A histórica Confitería Solla foi o escenario escollido para rodar unha escena da película "Romería", da premiada directora Carla Simón, quen se atopa gravando dende a pasada semana en diversas localizacións de Vigo.

Ao redor das 14:00 horas deste luns 5 de agosto e ata ben entrada a tarde, o amplo despregamento do equipo de filmación suscitaba o interese de moitos paseantes por esta céntrica rúa pontevedresa, Michelena, e visitantes, ao estar situada a Confitería a un paso da igrexa da Peregrina. A presenza de maquinaria e a ambientación do exterior, coa instalación dun posto de venda de souvenirs xunto ao escaparate, reforzaban a sorpresa desta inusual estampa.

Dado o perímetro de seguridade, era imposible contemplar o desenvolvemento da rodaxe no interior. Con todo, podíase advertir que tras o mostrador de Solla, que durante unhas horas estivo pechada ao público, atopábanse varias dependentas, o que parecía indicar que a cineasta catalá contou co persoal da Confitería para exercer de figuración.

PECHE DUNHA TRILOXÍA

"Romería" é a terceira longametraxe de Carla Simón, co que pecha a triloxía dedicada á historia da súa familia, e que comezou coas películas "Estiu 1993" e "Alcarràs". A filmación deu inicio a pasada semana en Vigo, onde está previsto gravar durante os meses de agosto e setembro.

Nesta película, producida por María Zamora, Premio Nacional de Cinematografía 2024, a cineasta catalá, gañadora con "Alcarràs" do Oso de Ouro en Berlín, segue explorando as relacións familiares, inspirándose esta vez nas orixes da súa familia biolóxica paterna.

A protagonista de "Romería" é Marina, unha muller que viaxa a Vigo para coñecer á familia do seu pai biolóxico, que morreu de sida do mesmo xeito que a súa nai, cando ela era moi pequena.

A través dos encontros cos seus tíos, tías e avós, tenta reconstruír un relato coherente do seu pai e da historia de amor que viviu coa súa nai, pero non o consegue, xa que todos senten demasiada vergoña cara aos conflitos de drogas da parella, algo que Marina lles lembra coa súa presenza.

Será a historia de amor adolescente que vive co seu curmán a que lle permite reimaxinar os seus pais e conectar con eles, inventando un conto grazas ao diario da súa nai que a libera do estigma que a súa familia sente por eles e cumprindo o desexo de entender o pasado.

A directora explica que as relacións familiares: "fascínanme porque non as escollemos" e son sempre "orixe de moitos conflitos, traumas e pelexas", pero tamén "é a orixe do amor, a confianza e a lealdade máis profunda".

O elenco, encabezado pola debutante Llúcia Garcia, conta con Mitch Robles, Tristán Ulloa, Celine Tyll, Miryam Gallego, Janet Novás, José Ángel Egido e Sara Casasnovas, entre outros.

A historia sucede en dous tempos, un deles, a transición española, unha época na que se deixaba atrás unha longa ditadura e na que algúns mozos romperon cos valores da xeración anterior.

A transición ten moitas historias e en palabras da autora "algunhas explícanse moi pouco" como o feito de que a liberdade derivou nun gran consumo de drogas e en 1983 empezouse a falar da crise da heroína en España.

En 1987 iniciouse un novo período e, mentres diminuían os novos consumidores, a mortalidade causada por esta droga crecía, principalmente por mor da infección do VIH.

A principios dos anos noventa, ao redor de 21.000 persoas morreron de sida en España, o país coa incidencia máis alta de toda Europa, lembra a directora catalá.

É por iso que, segundo Carla Simón, "Romería non é só a historia da miña familia, senón a de toda unha xeración que desapareceu tocada pola sida e a de todos aqueles orfos que deixaron vivos e desposuídos de orixes, pasado e recordos".

"Romería", na que Simón volverá estar rodeada polo seu equipo habitual, é unha produción de Elastica en coprodución con Ventall Cinema (Alemaña), Dous Soles Media e Romería Vigo.